Итоги 2017 года в Тульской области. Март

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Событием марта стала отставка министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова во время своего визита в Тулу раскритиковала работу регионального минздрава, заявив о фальсификации показателей. Наиболее внушительным по версии Аванесян оказался рост оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе — в 17 раз.

Ещё одним чиновником, лишившимся насиженного места, стал глава администрации Богородицкого района Ираклий Маградзе. Губернатор Алексей Дюмин назвал показатели эффективности его работы критическими, припомнив некачественный ремонт дорог, невыполненные обещания очистить пруд, неорганизованную «обратную связь» с жителями, а также предупредил глав других муниципалитетов.

В Новомосковске завершился суд по делу о мошенничестве с чернобыльскими грантами. Бывший замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления, экс-лидер прокремлёвского движения Максим Мищенко получил 2,5 года тюрьмы, председатель «Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» Новомосковска Геннадий Ефимов — 1,5 года.

В марте протестная активность по всей стране вылилась на улицы. Не стала исключением и Тульская область. 11 марта новомосковцы вышли на митинг против завышения цен на энергоносители и призвали главу горадминистрации Вадима Жерздева публично отчитаться перед народом о своей работе. В Туле прошла флешмоб-прогулка против коррупции, по итогам которой были задержаны несколько десятков человек, они получили штрафы или административные аресты. Такое же мероприятие провели и в Новомосковске. 27 марта состоялась всероссийская забастовка дальнобойщиков, по итогам которой задержали председателя тульского отделения Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрея Веденина и активиста Руслана Чибисова.

В Общественной палате Тульской области стартовал проект «Перезагрузка 71» по отбору кандидатов в состав общественных инспекций и общественных советов. Ответственным за «Перезагрузку» стал Дмитрий Гольтяков. А представлять Тульскую область в Общественной палате России был направлен экс-руководитель УФСБ Владимир Лебедев.

В СМИ вновь вспомнили о бывшем тульском губернаторе Владимире Груздеве. Инфоповодами стали покупка женой Груздева роскошной виллы с парком на Сардинии и возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов ТД «Медведь», который при Груздеве получил грант в 3,2 млрд рублей.

В Алексине показали пример взаимодействия общественников с властями и провели рейд по городу, насчитав более 50 нарушений. Также алексинцы сообщали о загрязнении соснового леса, разрушении памятника, складировании опасных отходов, опасных для детей стройплощадках.

В Суворовском районе активность общественников из «Опоры России» привела к тому, что их обвинили в подготовке «оранжевой революции».

Привлекали внимание жители Тульской области к проблемам медицины, мусора, плохих дорог.

Были и позитивные новости. Тульская администрация оказалась одной из самых бережливых в России. Областной суд признал незаконными решения отдать под застройку территории усадьбы Болотова. Москва передала Тульской области 150 единиц транспорта. Также собственностью региона стало принадлежавшее РЖД здание, здесь решили разместить Дворец молодёжи.

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