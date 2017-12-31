Итоги 2017 года в Тульской области. Апрель

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3 апреля произошла трагедия, не оставившая равнодушными жителей всех регионов России. В петербургском метро случился теракт, погибли люди. В это время в северной столице проходил медиафорум «ОНФ», в котором участвовали и туляки. 8 апреля в Туле в знак солидарности провели антитеррористический митинг.

В апреле ушла в отставку глава администрации Заокского района Елена Рыбакова после того, как её подверг критике губернатор. Поводом стала неспособность Рыбаковой урегулировать конфликт предпринимателей на местном рынке, а также тот факт, что чиновница не полностью предоставила данные о доходах. Кроме того, прокуратуре стало известно, что фирма, аффилированная с Рыбаковой, с 2013 года получила более 30 муниципальных заказов на сумму свыше 12 млн рублей.

Фигурантом уголовного дела стал заместитель председателя комитета по туризму Тульской области Александр Душаков. Его задержали сотрудники УФСБ за получение взятки свыше 1,8 млн рублей.

В Киреевском районе поймали уроженца Северной Осетии, находившегося в федеральном розыске за мошенничество. А в Алексине на 10 лет посадили таджика за попытку примкнуть к запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Вынесли приговор жителю Болохово, сообщившему о ложном теракте.

Нелицеприятные факты начали вскрываться в УМВД — два оперуполномоченных из Ясногорского района пытали задержанного, чтобы выбить из него признание в краже. Проверять коллег в Тульскую область направили группу ГУСБ из Москвы.

Если в прошлом месяце в Тулу приезжала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, то теперь — министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он посетил медучреждения и принял участие в совещании в областном правительстве.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в апреле посетил Шанхай и заявил о намерениях увеличить внешнеторговый оборот, а также провёл переговоры с представителями компании Great Wall, строящей автозавод в Узловой. В Туле состоялся приём делегации из Латинской Америки, который тоже прошёл плодотворно.

В Тульском КБ приборостроения установили бюст конструктора Аркадия Шипунова, имя которого носит предприятие. Бюст изготовил московский скульптор Владимир Курочкин. Тульский госуниверситет получил статус опорного, а значит, федеральные субсидии на подготовку кадров.

Совет директоров Тульского патронного завода одобрил продажу всех акций предприятия олигарху Игорю Ротенбергу. Месяцем ранее он стал владельцем почти половины пакета акций.

Протестную акцию #надоел провели тульские активисты «Открытой России» — митинговать их отправили на окраину города, в результате мероприятие получилось немногочисленным. Несмотря на протесты в марте и апреле, Тульская область вошла в десятку самых политически неконфликтных регионов России.

Приступили к корректировке проекта строительства второй очереди Восточного обвода, средства на его реализацию было решено попросить у федералов. Начали изымать землю под строительство платного моста через Упу. Суд постановил в принудительном порядке снести кафе «Дубрава», незаконно построенное на лесной территории.

По Алексину расклеили рекламные листовки такси с изображением персонифицированного образа Соединённых Штатов Америки — Дяди Сэма. Тогда ещё никто не знал, что для удаления этих листовок потребуется более, чем полгода, и уйма жалоб.

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