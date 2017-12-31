«ТА» поздравляет с Новым 2018 годом

2018 год в России будет Годом добровольца (*с интонацией президента).



Волонтёрские (добровольческие) движения играют важную роль в обществе. Они помогают больным и пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и проводят крупнейшие мероприятия.

Но помимо волонтёрства существует активизм — порой труд тяжёлый и неблагодарный.

Как правило, активисты взваливают на себя сложную и опасную работу, отстаивая свои права и права социальных групп, борясь с незаконной застройкой, уничтожением лесов, злоупотреблением законом со стороны более сильных. И часто получают не помощь и защиту, а противодействие.

Но любую системную проблему, будь то коррупция, бюрократия, бедность, деградация, невозможно решить без развитого гражданского общества. Нельзя забывать и о теории малых дел — как говорится, начни менять мир со своего подъезда.

В 2017 году совместно у нас многое получалось. Спасибо за вашу активность и неравнодушие.

Желаем вам в новом 2018 году здоровья, гармонии, любви, тепла и уюта в доме, бодрости и силы духа!

С Наступающим 2018 годом!