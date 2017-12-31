Авилов и Цкипури: Мы, россияне, очень любим праздники

Глава администрации Тулы Евгений Авилов и мэр Юрий Цкипури поздравили туляков с наступающим Новым годом и Рождеством.



«Мы, россияне, очень любим эти праздники. Они отражают наши семейные традиции, нашу любовь к родным и близким, наш дом, его уют и теплоту. И так складывается из поколения в поколение, что возле ёлки в семейном кругу собирались наши бабушки и дедушки, собираются наши дети и внуки. Новый год и Рождество – это дом, семья, любовь. Именно поэтому мы так ждём эти праздники. Поэтому так тщательно выбираем подарки, накрываем праздничный стол, стремимся поздравить всех, кто дорог.

И ещё в новогоднюю ночь мы все ждём Чуда. Конечно, дети верят в него беззаветно, но ведь и мы, взрослые, подсознательно мечтаем о нём, загадываем желания и искренне надеемся, что они исполнятся.

От всей души желаем, чтобы в 2018-м году сбылись все ваши светлые желания, чтобы мечты воплотились в жизнь, чтобы все родные и любимые были всегда рядом. Пусть каждый дом будет наполнен теплом и любовью! Всем и каждому – счастья, здоровья и благополучия!», — говорится в поздравлении.