Дюмин: В 2018 году мы продолжим добиваться поставленных целей

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом.



«Это самый яркий, добрый и долгожданный праздник – время радости, улыбок и подарков. В эти дни мы делимся друг с другом положительными эмоциями и приятными воспоминаниями, подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.

Для Тульской области 2017 год был очень насыщенным. Он принёс нам новый полезный опыт, дал старт многим амбициозным проектам. Вместе с вами мы работали на благо родного края. Уверен, что и в 2018 году мы продолжим добиваться поставленных целей. Для этого у области есть всё необходимое.

Давайте в Новый год возьмём с собой только самое лучшее. Пусть он подарит нам как можно больше счастливых мгновений. Пусть вас окружает забота родных и близких людей, а дома всегда будет тепло и уютно. Крепкого здоровья вам, успехов, добра и благополучия! С праздником!» — говорится в поздравлении.