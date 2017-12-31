Как будет работать транспорт в Туле в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Туле будет работать до 04:15 мск.



С 18:00 до 00:30 мск запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской.

В новогоднюю ночь будет будет осуществляться перевозка пассажиров следующими коммерческими маршрутами: №30 (2 ед., интервал 25 мин.),

№33 (3 ед., интервал 20 мин.), №34 (3 ед., интервал 20 мин.), №61 (4 ед., интервал 25 мин.), №51 (2 ед., интервал 20 мин.), №50 (2 ед., интервал 25 мин.), №65 (3 ед., интервал 25 мин.), №62 (10 ед., интервал 25 мин.), №4 (4 ед., интервал 25 мин.), №63 (2 ед., интервал 25 мин.), №42 (2 ед., интервал 25 мин.).

Движение муниципального транспорта будет осуществляться по изменённой схеме без изменений тарифа.