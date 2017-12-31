В новогоднюю ночь в Туле на площади Ленина пройдут праздничные мероприятия.



В 23:00 мск начнётся интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима». В 23:10 мск выступит группа «Комбинация».

В 23:55 мск на большом экране туляки увидят трансляцию традиционного новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина и боя курантов.

В 00:10 мск начнётся выступление группы «Рефлекс». Также в новогоднюю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями, запланированы трансляция новогоднего огонька, хоровод вокруг ёлки и различные конкурсы.

Помимо праздничной программы на площади будут работать интерактивные зоны: Губернский каток, «Караоке-клуб», собачьи упряжки. Клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с мётлами.

Также жители и гости Тулы смогут отведать горячий чай из самовара на дровах, тульские пряники, белёвскую пастилу, пирожки, безалкогольный глинтвейн, карамельные яблоки, блины и блюда национальной кухни.

Городской транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 04:15 мск.