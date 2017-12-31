Итоги 2017 года в Тульской области. Май

< Итоги 2017 года. Апрель

> Итоги 2017 года. Июнь



Первомай в Туле был довольно будничным — по проспекту шествовали члены профсоюзов с шариками и активисты КПРФ с портретом Геннадия Зюганова. А в Новомосковске в этот день в советских традициях прошёл митинг за социальную справедливость, участники призвали граждан к солидарности.

В Туле отметили День Победы. В канун праздника открылся монумент Бессмертного полка. 9 мая днём на центральной площади города состоялись парад с участием военной техники и Бессмертный полк (к сожалению, не обошлось без казусов), а вечером прогремел салют. Также через Тулу прошёл патриотический автопробег «Крым — Москва». 15 мая в Тульском кремле открылся фестиваль «Российская студенческая весна».

В Тульской области назначили министра здравоохранения. На смену Ольге Аванесян пришёл уролог Андрей Третьяков с 20-летнем стажем работы, в последнее время возглавлявший московскую больницу. Губернатор напутствовал его проводить быстрые и эффективные изменения к лучшему. В области начали внедрять проект «Бережливая поликлиника».

Главой Богородицкого района стал Вадим Игонин, ранее уже находившийся здесь у руля. Кадровые изменения произошли в областном управлении Следственного комитета. Главный тульский следователь Сергей Дубровин был отправлен на пять лет в Дагестан. Завершилось формирование общественных советов — «Перезагрузка 71». В тульском правительстве впервые прошёл тематический видеоприём, впоследствии этот способ связи будет активно использоваться для донесения гражданами своих проблем. Депутаты определились, кто из туляков сможет пользоваться парковкой в центре города бесплатно, а кому придётся раскошелиться.

Тульская театральная студия «Риск» опубликовала открытое обращение, рассказав о том, как их лишили помещения. В ТулГУ, где базировалась студия, сообщили, что ситуация не так плачевна. В ответ в театре назвали происходящее рейдерским захватом.

Тульский губернатор Алексей Дюмин отчитался о своих доходах. В 2016 году он заработал 6,7 млн рублей, жена — 10,6 млн рублей. А супруга бывшего главы региона Владимира Груздева с доходом в 619,5 млн рублей за 2014 год попала в пятёрку самых богатых губернаторских жён за всю историю декларационных кампаний.

Ларису Маркус, экс-президента «Внешпромбанка», в котором Груздев потерял около $50 млн, приговорили к 9 годам лишения свободы. Она обвинялась в хищении более 113,5 млрд рублей кредитной организации. Маркус и её сообщники с 2009 года списывали средства со счетов вкладчиков. В числе пострадавших вкладчиков оказалось много вип-персон.

В Туле открылся штаб оппозиционера Алексея Навального. Патриотическую общественность этот факт сильно взволновал. Лидер тульского казачества Алексей Альховик сразу же заявил, что не допустит в области Майдана, сторонников Навального также окрестили маргиналами и фашистами.

Тульская область заняла 25-е место по социально-экономическому развитию и лишь 67-е место по обеспеченности жителей качественной питьевой водой. А также стала лидером по числу обращений в ОНФ по поводу свалок и оказалась в числе 10 регионов, которые получили субсидии на ремонт и строительство домов культуры.

Отличились в мае и силовики. В Заокском районе по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело на экс-главу МО Малаховское Алексея Вдовина, попавшегося на мошенничестве с землёй. В Ясногорском районе начальника полиции уличили в превышении должностных полномочий с целью повышения статистических показателей работы. В Туле отправили в суд дело в отношении двух полицейских, которые сливали казённый бензин.

В мае жители Тульской области мёрзли, жаловались на оскорбления и просили губернатора быть более открытым. А мы запустили проект "РайАдминистрация", чтобы собирать адовые истории из районов.

В конце месяца пришлось поработать сотрудникам МЧС. 29 мая из-за шквалистого ветра оказались повалены 43 дерева, произошло 32 обрыва электрокабеля.

Другие новости

В центре Тулы открыли жилой комплекс для военнослужащих и росгвардейцев

В Тульской области по инициативе Бастрыкина создали кадетский класс Следственного комитета

Подступы к Алексину теперь охраняет БТР

Узловчане написали коллективную жалобу Дюмину на дороги, дорогой проезд и отсутствие аптек

Жители кимовской деревни Белоозеро допросились газа

Недоступная среда. Юрист, общественник с ДЦП из Новомосковска пытается добиться права на полноценную жизнь

В горадминистрации предложили тульскому предпринимателю создать видимость субботника

Жительница улицы Курковая: Наш дом проваливается под землю, а властям всё равно

Фельдшера новомосковской больницы будут судить за смерть 10-летнего ребёнка от пневмонии

В Туле полицейские три месяца отказывались вскрыть дверь квартиры, где разлагался труп

В новомосковской школе во время урока на первоклассников обрушился потолок

В Тульской области собираются установить памятник исчезнувшим деревням

Активистка записала видеообращение к главе Минтранса России с жалобой на состояние автопарка Новомосковска

Жительница аварийного дома в Суворовском районе целый год пытается достучаться до Дюмина

Жители Кимовского района несколько лет просят построить мост через реку Улыбыш

Новомосковцы хотят вернуть деньги за отопление и просят Дюмина принять их лично, а не спускать обращения по инстанциям

Жители Щёкино устали жить в болоте: Если нет денег, так и скажите — держитесь

Новомосковцы два месяца ходят по деревянным поддонам вместо тротуара