Как взорвать петарду и не пострадать

В МЧС напомнили правила безопасности при использовании праздничной пиротехники.



Фейерверки нужно приобретать только в местах официальной продажи, проверив, есть ли сертификат соответствия, а также инструкция на русском языке, срок годности, адрес или телефон производителя.

Следует обращать внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажнённые места, разрывы. Измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля изделия использовать нельзя.

Хранить пиротехническую продукцию рекомендуется в сухом и темном месте, недоступном для детей. Не следует держать пиротехнику рядом с огнеопасными жидкостями и газовыми плитами. Нельзя оставлять пиротехнику под прямыми солнечными лучами.

В помещении, где хранятся взрывчатые вещества, нельзя допускать возникновения огня, даже зажигать сигареты, спички. Также не рекомендуется хранить пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице, так как продукция может отсыреть.

Следует заранее определить место проведения фейерверка, площадку лучше осмотреть днём. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.

При сильном и порывистом ветре от проведения фейерверка спасатели рекомендуют отказаться. С осторожностью нужно отнестись и к запуску пиротехники в сырую погоду.

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию. Поджигая изделия, нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут.

Ракеты и летающие фейерверки следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. А также нельзя разбирать фейерверочные изделия — ни до использования, ни после.