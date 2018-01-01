В России больше нет Резервного фонда

С 1 января прекратил своё существование Резервный фонд России.



Его присоединили к Фонду национального благосостояния, пишет «Российская газета». В него пойдут также все дополнительные доходы нефтегазовой отрасли.

Из Фонда национального благосостояния будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления.

Объем фонда составляет 3,7 триллиона рублей, его свободные остатки — 2,3 триллиона.

В течение этого года фонд должен пополниться валютой, которую Минфин приобрёл в 2017 году на рынке в ходе валютных операций на 829,2 миллиарда рублей.