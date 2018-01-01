За сутки в России эвакуировали 14 тысяч человек в 56 городах

За последние сутки из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в 53 городах по всей стране были эвакуированы 14 тысяч человек.



Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, поступали сообщения о «минировании» 56 зданий.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны, в том числе в Туле, были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула почти 2,5 миллиона человек.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране исчисляется миллиардами рублей. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.