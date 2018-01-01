С 1 января выросли акцизы на бензин

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин пятого класса и дизельное топливо.



Акцизы на бензин с 1 января стали выше на 10,7% и составляют 11,2 тыс. руб. за тонну. С 1 июля они поднимутся до 11,8 тыс. руб. за тонну. С 1 января 2019 года ставка акциза составит 12,3 тыс. руб. вместо планировавшихся ранее 10,9 тыс. руб., в 2020 году — 12,7 тыс. руб. вместо 11,3 тыс. рублей.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января увеличилась на 12,7% и составила 7,6 руб. за тонну, с 1 июля ставка вырастет до 8,2 руб. за тонну.