Энергетики, которые когда-то запретил в Туле Груздев, теперь запрещены по всей России

С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков.



Ограничения на производство таких напитков зафиксированы в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Документ оговаривает, что содержание тонизирующих компонентов и этилового спирта в объёме менее 15% в напитках допустимы только в случае, если они предназначены на экспорт в зарубежные страны. Поправки оговаривают, что правительство отдельно установит перечень тонизирующих веществ, которые разрешено использовать для производства напитков на экспорт. Также закон предусматривает, что необходимо регистрировать оборудование мощностью 200 декалитров для производства этилового спирта

Запрет на производство и продажу энергетиков был введён после массового отравления в декабре 2016 года косметической настойкой «Боярышника», содержащей метиловый спирт.

Напомним, в Тульской области продажу энергетиков запретили в 2014 году по инициативе действующего на тот момент губернатора Владимира Груздева. По его словам, такие ограничения понадобились для сохранения здоровья подрастающего поколения, поскольку энергетики крайне негативно воздействуют на организм, приводят к истощению нервной системы человека и отрицательно сказываются на интеллектуальных способностях.