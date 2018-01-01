Тульские спасатели все новогодние праздники будут начеку

Тульские сотрудники МЧС с 25 декабря по 10 января работают в режиме повышенной готовности.



Во время новогодних праздников организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности, о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию.

В местах массового пребывания людей осуществляется дежурство личного состава.

Спасатели активно взаимодействуют с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций.