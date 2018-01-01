В 2018 году россиян ждёт аномальное тепло

В Гидрометцентре дали прогноз на 2018 год.



Согласно прогнозу, климат в России будет теплеть. Это, в первую очередь, касается европейской части страны, Уральского федерального округа, юго-запада Сибирского федерального округа, востока Якутии, севера Хабаровского края и Амурской области.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, январь ожидается тёплым, но стоит готовиться к избытку осадков.

Также в Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплый март. Температура воздуха будет сильно превышать средние многолетние значения.