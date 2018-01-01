«Ориентир для россиян»

Сегодня исполнилось бы 70 лет первому министру обороны России, Герою Советского Союза, генералу Павла Грачёва.



29 декабря в Туле на здании косогорского центра образования №6 открыли мемориальную доску Грачёву, который учился здесь до 1965 года.

«Вся страна знает Павла Сергеевича Грачёва как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. Сегодня мы отдаём дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь», – сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отметив служебные достижения Грачёва.

Тот получил звание Героя Советского Союза за мужество в период военных действий в Афганистане. А в 1994—1995 годах Грачёв лично руководил боевыми действиями в Чеченской республике.

Мэр Тулы Юрий Цкипури назвал Грачёва примером для молодого поколения, гордостью всего Тульского края.

«Смелый и решительный, отважный и мужественный, свою жизнь он связал с вооружёнными силами, не словом, а делом доказывая преданность Родине. Достойно выполнял офицерский долг в Афганистане и Чечне. Его нет с нами уже 5 лет, но память о нем живёт до сих пор. В современном мире на передний план выходят такие ценности, как патриотизм, любовь к Родине. Для Павла Сергеевича это были не просто слова, это принципы, с которыми он шёл по жизни. Открывая мемориальную доску в память о нём, мы хотим, чтобы наши дети и внуки равнялись на таких сынов Отечества. И пока чувство патриотизма будет ориентиром для россиян, мы будем являться сильной и достойной нацией», — подчеркнул Цкипури.

Павел Грачёв родился 1 января 1948 года в деревне Рвы Ленинского района Тульской области. Учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1981 года участвовал в военных действиях в Афганистане.

С 30 декабря 1990 года по 31 августа 1991 года был командующим воздушно-десантными войсками СССР. Занимал должность председателя Государственного комитета России по оборонным вопросам.

4 октября 1993 года Грачёв руководил штурмом Дома Советов, в котором участвовали и тульские военнослужащие. Тогда ельцинские войска расстреливали его из танков, на крышах окрестных домов находились снайперы, которые расстреливали пытавшихся помочь раненым, а также безоружных людей. По официальным данным, за 2 дня погибли 124 человека, от 348 до 400 были ранены. По информации защитников Белого дома, среди которых были туляки, число жертв исчисляется тысячами.

20 ноября 1993 года указом президента Грачёв был назначен членом Совета Безопасности России, 30 ноября включён в Группу руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне. В декабре 1994 — январе 1995 из штаба в Моздоке лично руководил боевыми действиями российской армии в Чеченской Республике. Подвергался критике за неудачи армии в восстановлении порядка в Чечне.

Умер 23 сентября 2012 года в Красногорске Московской области. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Отмечалось, что к Павлу Грачёву был близок отец тульского губернатора Геннадий Дюмин.