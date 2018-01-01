Анонимность в мессенджерах теперь под запретом

С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о регулировании работы мессенджеров.



Согласно документу, мессенджер обязан осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора об идентификации, заключённого мессенджером с оператором, за исключением ряда случаев.

При этом сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путём определения абонентского номера пользователя мессенджера.

Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя мессенджера между организатором сервиса и мобильным оператором.

Также закон устанавливает техническую возможность для рассылки сообщений от госорганов в мессенджерах. Мессенджер также обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям мессенджеров в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ.

Согласно закону, доступ к ресурсу может быть ограничен на основании судебного решения. Мессенджер также в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем мессенджера, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

За несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров, грозят штрафы.

Штраф для граждан составит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.