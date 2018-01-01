Вступил в силу подписанный Дюминым закон о запрете торговли алкоголем в помещениях жилых домов

С 1 января 2018 года в Тульской области действуют новые правила продажи алкоголя в торговых точках, размещённых в многоквартирных домах.



Полгода назад губернатор Алексей Дюмин подписал закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Новые изменения устанавливают дополнительный запрет розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в торговых точках, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Исключение составляют те места, которые указаны в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Также закон конкретизирует перечень мест проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, где действуют ограничения розничной продажи алкогольной продукции. К указанному перечню отнесены мероприятия, проводимые на открытом воздухе.