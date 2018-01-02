Туляк украл из магазина бутылку ликёра

В Туле полицейские поймали мужчину, укравшего бутылку ликёра из магазина.



В дежурную часть обратился директор супермаркета по продаже алкогольной продукции. При просмотре записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения установили личность мужчины, совершившего хищение. Им оказался нигде не работающий 41-летний житель Тулы.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в июле 2017 года он уже подвергался административному наказанию за мелкую кражу. После совершения им аналогичного деяния имеются основания для возбуждения уголовного дела по ст. 158.1 УК РФ, сообщили в УМВД.