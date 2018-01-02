В 2017 году тульские спасатели выезжали по вызовам более 14 тысяч раз

За 2017 год пожарно-спасательные подразделения управления МЧС России по Тульской области выезжали более 14,6 тыс. раз.



За прошедший год на территории области произошло 1130 пожаров, из которых 748 произошли в жилом секторе и 185 случаев возгорания транспортных средств. Пострадало 84 человека, погибло — 82.

316 человек было спасено работниками пожарной охраны, в том числе 47 детей. Спасатели около 1100 раз выезжали для оказания помощи населению, организациям и полиции.

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.