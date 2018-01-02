Дюмина могут призвать в правительство

Согласно одной из теорий, обновление губернаторского корпуса «молодыми технократами», надзорные функции за которыми осуществляют далеко не такие «молодые и технократичные» полпреды, это промежуточный этап обновления правящей элиты.



Спустя один срок, часть глав субьектов, хорошо зарекомендовавших себя перед Президентом и надзорными, будет призвана в правительство РФ и Администрацию президента, цитирует телеграм-канал «Мышь в овощном» информагентство «Новости Ленобласти». Это касается и Дюмина и Алиханова и Никитина и ещё нескольких человек, если они будут всё делать правильно.

Таким образом:

1. Окончательно остановлен набор во власть «Питерских».

2. Попадание в федеральные органы исполнительной власти на руководящие должности больше не возможно с позиций "заместитель главы комитета по инвестициям Усть-Изюминского района.

3. Усиливается в перспективе самостоятельность Правительства и министерств. Мы понимаем, что многие министерства на сегодняшний день живут в рамках «попробуем выполнить президентские указы, если не будет получаться за нас все сам Президент и придумает» и это, конечно, не правильная ситуация.

4. Первый пример такого подхода, пусть и не технократ, пусть и «питерский» (но если вы посмотрите, больше никаких «питерцев» в молодом губернаторском корпусе нет) — Андрей Турчак, который отработал в регионе под надзором 3х полпредов и пришел в федеральную власть.

5. Это конечно, очень не нравится Вячеславу Володину. «ЕР» утратила за 2017 год во многом позицию «рекомендаций по назначению» глав субьектов. А еще меньше нравится нескольким бездельникам в его окружении. Володин все равно на сегодня остается очень сильным игроком.