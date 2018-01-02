Кого не возьмут в дружинники

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке приёма в дружинники.



Согласно документу, дружинниками не могут быть граждане, которые в течение года, предшествующего дню привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией, неоднократно в судебном порядке привлекались к административному наказанию за совершение умышленных административных правонарушений.

В Тульской области, по данным на начало 2017 года, было около 200 дружинников — это сотрудники муниципальных и казённых учреждений, предприятий, муниципальные служащие, представители ТОС, казаки.