Житель воловской деревни после праздников обнаружил пропажу автомобиля

В Воловском районе полицейскими раскрыт угон автомобиля.



В дежурную часть с заявлением обратился 47-летний житель деревни Красная Дубровка. Мужчина сообщил, что в период времени с 30 декабря по 2 января был совершён угон принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2121, припаркованного около дома.

Сотрудниками полиции угнанный автомобиль был обнаружен, а затем установлен мужчина, совершивший его хищение. Им оказался не работающий и ранее судимый за кражи 48-летний житель этой же деревни. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.