Брат Дюмина и спорткомплекс «Олимпийский»

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы «Альянс» Мусы Бажаева спорткомплекс «Олимпийский».



«Олимпийский» – одно из самых больших крытых спортивных сооружений в Европе. Оно построено в 1979 году к московской Олимпиаде-1980. Общая площадь объекта – 213 тысяч кв. м, включая стадион на 148 тысяч кв. м и плавательный комплекс на 49 тысяч кв. м.

За последние три года комплекс в третий раз меняет основного владельца. В мае 2014 г. мэрия Москвы продала 64% акций спорткомплекса «Олимпийский» за 4,7 млрд рублей партнёру акционера группы «Альянс» Мусы Бажаева Дмитрию Шумкову.

Спустя несколько месяцев тот довёл свой пакет в компании до 90%, выкупив акции владельца девелопера MosCityGroup Павла Фукса, пишут «Ведомости». Покупка контрольного пакета «Олимпийского» обошлась ему суммарно примерно в 6,4 млрд рублей, рассказывал знакомый Шумкова. После смерти бизнесмена в декабре 2015 года владельцами «Олимпийского» вновь оказались структуры Бажаева. Каким образом это произошло, не известно: представитель бизнесмена это не комментирует.

Нисанов и Илиев – крупнейшие владельцы недвижимости в России: состояние каждого Forbes оценивает в $3,1 млрд, а годовой оборот их бизнеса – почти в $1,3 млрд. Бизнесменам принадлежат торговые центры «Европейский» и «Фудсити», гостиницы Radisson Royal Hotel Moscow (экс-«Украина»), Radisson Slavyanskaya и т. д.

Сумму последней сделки – между Бажаевым и «Киевской площадью» – стороны не разглашают. Управляющий партнёр Colliers International Николай Казанский считает цену «Олимпийского» из расчета 30 тысяч рублей за 1 кв. м «адекватной». Маловероятно, что стоимость комплекса за три года изменилась, говорит он: окупаемость инвестиций в спортивные объекты может превышать 20 лет.

Вряд ли «Олимпийский» можно считать чисто инвестиционным активом, соглашается управляющий партнер Capital Global Partners Светлана Кара. По её мнению, «Киевская площадь» либо приобрела его из-за крайне привлекательной цены, либо стала собственником объекта в ходе расчётов по каким-либо другим сделкам.

Один из знакомых Шумкова и Бажаева в декабре 2015 года рассказывал, что бизнесмены являлись партнёрами по многим проектам, но на каком-то этапе решили разделить активы. Бажаеву перешёл «Олимпийский», Шумкову – проект 5-звездочной гостиницы в Зарядье. Строительством последней сейчас как раз и занимается «Киевская площадь». Её партнёр по этому проекту – брат губернатора Тульской области Артём Дюмин. Он же одновременно и гендиректор «Олимпийского», согласно данным ЕГРЮЛ. Ранее представитель «Альянса» говорил «Ведомостям», что Бажаев и Дюмин – «партнеры по «Олимпийскому», но подробности не раскрывал. Связаться с Дюминым во вторник не удалось.

Владельцы «Киевской площади» Нисанов и Илиев, как сказано в сообщении компании, намерены превратить его в «спортивно-развлекательный комплекс XXI века с лучшими в России и Европе возможностями для тренировок спортсменов, развития массового спорта, проведения соревнований, концертов, шоу-мероприятий и семейного отдыха». Все существующие спортивные объекты, включая бассейны, хоккейные и футбольные поля, будут реконструированы и сохранят свое назначение, подчёркивается в сообщении.

Кроме того, в ходе реконструкции будут построены новый многофункциональный зал-трансформер, реабилитационный комплекс, современный аквапарк, центр экстремального спорта, кинотеатр. В результате реконструкции площадь «Олимпийского» увеличится с 213 тысяч до 300 тысяч кв. м, пишет журнал Forbes. Представитель «Киевской площади» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Реконструкция запланирована на 2019 год, сумма инвестиций превысит $300–400 млн, сообщила «Киевская площадь».