В Епифани выгорел частный дом

В ночь на 4 января в Кимовском районе произошёл пожар.
В 01:52 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании кирпичного дома в посёлке Епифань по улице Тульская.
На место происшествия выехали три пожарных расчёта. Открытое горение ликвидировано в 02:04 мск. Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 36 кв. м, выгорела половина дома.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.