В Епифани выгорел частный дом

В ночь на 4 января в Кимовском районе произошёл пожар.



В 01:52 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании кирпичного дома в посёлке Епифань по улице Тульская.

На место происшествия выехали три пожарных расчёта. Открытое горение ликвидировано в 02:04 мск. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 36 кв. м, выгорела половина дома.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.