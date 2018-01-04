В Венёвском районе в ДТП погибла семья

3 января на 148-м км трассы М-6 «Каспий» в Венёвском районе произошло ДТП со смертельным исходом.



Столкнулись автомобили «Сеат-Ибица» и «Нисан-Патфайндер». Находившиеся в салоне «Сеат» женщина-водитель 1987 года рождения, её муж и трехлетний сын от полученных травм скончались, а находившиеся в салоне внедорожника мужчина-водитель 1965 года рождения, женщина, мужчина, 8-летняя девочка и 13-летний мальчик с различными телесными повреждениями доставлены в Венёвскую районную больницу.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд автомобиля «Сеат» на встречную полосу.