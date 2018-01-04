Промахи «Панциря» или фейк?

Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую авиабазу в Хмеймим 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО.



Поступившую ранее информацию об уничтожении в ходе обстрела семи самолётов ВСК РФ Минобороны категорически опровергло, заявив, что один транспортный самолёт Ан-72, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24 и два многоцелевых истребителя Су-35С остались целы. Однако сообщение «Коммерсанта» о гибели двоих российских военнослужащих в ведомстве подтвердили, пишет «Взгляд».

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. Сообщение „Коммерсанта“ о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим – фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме», – цитирует ТАСС пресс-службу оборонного ведомства.

После публикации «Коммерсанта» исследовательская группа Conflict Intelligence Team в Telegram-канале отметила, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее, пишет «РБК». В CIT добавили, что никто из местных жителей не публиковал видео или фото результатов обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях».

Telegram-канал Directorate 4, который специализируется на обзоре деятельности террористов, обнародовал фотографию снаряда, принадлежащего Второй прибрежной бригаде Свободной Сирийской армии, на котором написано: «Сочи ваш, а Хама наша». Этот снаряд использовался при обстреле российских военнослужащих 27 декабря. Тогда в сообщении Минобороны РФ говорилось, что нападение было отбито при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые перехватили как минимум две ракеты.

Обстрел от 27 декабря МИД России назвал провокацией для срыва конгресса Национального диалога арабской республики, прошедшего 29-30 декабря в Сочи.

Ранее, отчитываясь об итогах операции в Сирии, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что авиация российских ВКС за два года выполнила 34 тысячи боевых вылетов, а комплексы ПВО «Панцирь-С1» на авиабазе Хмеймим за время операции уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда РСЗО. Корабли и подлодки России нанесли 100 ударов по позициям террористов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что российские военные находятся под надёжной защитой «многоуровневой системы ПВО», которая «подтвердила свою высокую эффективность». Она отметила, что беспокойство у Москвы вызывает то, что террористам поставляются «новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», пишет «РБК».

В начале декабря президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим приказал вывести основную часть российских войск из Сирии. Однако на самой базе и в пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе российские военные продолжат нести службу. Оба военных объекта Сирия предоставила в распоряжение России сроком на 49 лет.