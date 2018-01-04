Жерздев списал проблемы с деньгами на прежнюю администрацию

В декабре на сайте «Новомосковск сегодня» вышла статья «Ждёт ли Новомосковск банкротство?».



Ранее городские депутаты приняли бюджет с высоким предельным объёмом муниципального долга. Как сообщил изданию один из присутствовавших на заседании депутатов, этот показатель заинтересовал главу муниципалитета Анатолия Пророкова, который поинтересовался у авторов проекта бюджета перспективами его погашения.

В ответ на это начальник финансового управления администрации Марина Насонова, пояснила депутатам, что в том случае, если общие тенденции по росту муниципального долга не изменятся, то существующих доходов городу может хватить ещё приблизительно на 6 лет. Если же за это время не произойдёт кардинальных изменений при подготовке главного финансового документа Новомосковска, то муниципалитет будет объявлен банкротом.

Вероятно эта публикация «зацепила» главу городской администрации, который в своём итоговом интервью «Новомосковской правде» о проделанной работе за 2017 год даже отдельно остановился на проблеме городских финансов.

Так, на вопрос корреспондента о появившейся в сети Интернет информации, о том, что не все так просто у нас с бюджетом и что Новомосковск лет через шесть может оказаться чуть ли не банкротом, Вадим Жерздев ответил следующее:

«Это было сказано больше для „красного словца“. Нет, этого не произойдёт. И прежде всего, по причине того, что, во-первых, наши доходы в 1,5 раза превышают существующий муниципальный долг. Второй момент: содержание муниципального долга с этого года ложится на бюджет уже гораздо меньшим бременем. Это связано с тем, что часть коммерческих кредитов, которые брались ранее, сейчас перекредитовываются на бюджетные с самой низкой ставкой — около 5% годовых. Также коммерческие банки сейчас переоформляют нам кредиты под более низкий процент, с 12% на 8,25%. Соответственно, и сумма затрат на обслуживание муниципального долга становится ниже. Кстати, закредитованность эта возникла у нас не сегодня и даже не вчера. Корни её уходят в более давние времена, ещё до 2009 года», — сказал он.

Другими словами, Вадим Жерздев не согласился с позицией своего главного финансиста, выступавшего перед Собранием депутатов, но всё же признав при этом существование проблем в финансовых вопросах. Однако источником бед, по логике сити-менеджера, является прежняя администрация, огрехи и просчёты которой он до конца не может исправить вот уже 8 лет, пишет «Новомосковск сегодня».

Если предельный объём муниципального долга определен на 2018 год в сумме 1 504 700 000 рублей, то на 2019 год он уже составляет 1 723 500 000 рублей. Растет и верхний предел муниципального долга: на 1 января 2019 года он установлен в сумме 1 072 713 263 рубля 92 копейки, а на 1 января 2020 года уже в сумме 1 205 671 983 рубля 57 копейки. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (или попросту говоря оплата процентов) определен на 2018 год в сумме 92 066 800 рублей.