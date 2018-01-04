В Сети появились фотографии повреждённого при обстреле базы Хмеймим самолёта

Военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии бомбардировщика Су-24 с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, повреждённого в результате обстрела.



«Всё же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один [вертолет] Ми-8", — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что миномётный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолёты не пострадали.

Напомним, 27 декабря стало известно, что нападение на российскую авиабазу в Сирии было отбито при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые перехватили как минимум две ракеты.

Ранее, отчитываясь об итогах операции в Сирии, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что авиация российских ВКС за два года выполнила 34 тысячи боевых вылетов, а комплексы ПВО «Панцирь-С1» на авиабазе Хмеймим за время операции уничтожили 16 беспилотников и 53 снаряда РСЗО. Корабли и подлодки России нанесли 100 ударов по позициям террористов.