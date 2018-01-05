В Новомосковске задержан педофил

В Новомосковске задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.



Уголовное дело возбуждено по сообщению о совершении 20 декабря 2017 года около железнодорожных путей на улице Шарова неизвестным мужчиной насильственных действий в отношении 13-летней школьницы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 24-летний иностранный гражданин, в течение нескольких лет легально проживающий в Новомосковске и имеющий место работы.

В настоящее время с ним работают следователи, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.