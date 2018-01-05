Охрану авиабазы Хмеймим усилили после нападения боевиков

В Сирии усилили охрану аэродрома в Хмеймиме и территории, расположенной рядом.



Как сообщают СМИ, такие меры были предприняты после нападения на российскую военную базу в Сирии.

По информации, появившейся в СМИ 3 января, на базу Хмеймим напали 31 декабря. Первоначально сообщалось о том, что при атаке были уничтожены 7 самолётов.

В Минобороны заявили, что сведения в СМИ преувеличены — при нападении боевиков погибли двое человек, а техника не пострадала. Однако затем в Интернете появились фотографии повреждённых российских самолётов.

Напомним, авиабазу в Сирии охраняют тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».