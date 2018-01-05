В Узловой женщина во время распития алкоголя убила мужа

56-летняя жительница Узловой задержана по подозрению в убийстве своего мужа.



По версии следствия, 2 января 2018 года в одной из квартир на улице Андреева во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, женщина нанесла удар ножом в грудную клетку своему супругу.

От полученного повреждения 48-летний мужчина скончался в тот же день в больнице.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, она заключена под стражу, сообщили в управлении Следственного комитета.