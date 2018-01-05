В «Мираторге» опровергают намерения строить свинокомплекс на территории заповедника

В «Мираторге» утверждают, что не собираются строить свиноводческий комплекс на территории заповедника.



При этом, как сообщает информагентство «Секунда», в компании подтверждают, что ведутся переговоры с администрацией Курского района о строительстве свинокомплекса.

Ранее это же издание сообщило о том, что жители Лебяжинского сельсовета Курского района и руководство биосферного заповедника имени Алехина подняли тревогу, заявив, что видели план строительства нового свинокомплекса, где одна из площадок пересекает территорию заповедника. О том же информировал и REGNUM.

В «Мираторге» категорически отвергают данную версию. Мы также получили письмо из компании, в котором сообщается, что эта информация является ложной.

«АПХ „Мираторг“ не планирует строительство свинокомплекса в природоохранной зоне заповедника. Все комплексы агрохолдинга строятся в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере строительства и охраны природы», — цитирует «Секунда» директор ООО «Мираторг — Курск» Михаила Позднякова.

По словам Позднякова, сейчас агрохолдинг ведёт переговоры с администрацией района по согласованию площадок под строительство нескольких свинокомплексов.

В администрации Курского района сообщили, что представители «Мираторга» не обращались в администрацию и не предоставляли проект строительства.