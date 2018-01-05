«Мираторг» заверил, что все свинокомплексы строит в строгом соответствии с законом

«Мираторг» заверил, что все свиноводческие комплексы строит в соответствии с законодательством.



Напомним, ранее в Курске была распространена информация о том, что «Мираторг» намерен построить комплекс на территории заповедника.

«АПХ „Мираторг“ не планирует строительство свинокомплекса в природоохранной или буферной зоне биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина. Все свинокомплексы агрохолдинга строятся в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере строительства и охраны природы.

Для обеспечения охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения агрохолдинг внедряет на предприятиях технологии, позволяющие снизить до минимума воздействие производства на окружающую среду. В настоящий момент в активах компании „Мираторг“ более 80 производственных площадок, в том числе, в Курской области. Регулярно проводимый контроль со стороны надзорных органов и положительные заключения экспертов в сфере природопользования подтверждают, что предприятия агрохолдинга ведут свою деятельность без превышений нормативов допустимых воздействий производства на экологию и здоровье человека», — говорится в сообщении агрохолдинга.

Напомним, холдинг владеет 16 тыс. га земли в Арсеньевском, Белёвском, Тёпло-Огарёвском и Чернском районах Тульской области и в дальнейшем планирует расширить свои владения до 100 тыс. га.