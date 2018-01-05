Почём лозунг для народа?

В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся в марте.



Точки сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина открыты в 15 городах России, сообщает «РБК».

Путин подал документы в ЦИК 27 декабря. Днём ранее инициативная группа из 668 человек выдвинула его в кандидаты. Источники «РБК» рассказали, что главными источниками пополнения избирательного фонда Путина станут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие региональные фонды поддержки «Единой России».

Точное количество фондов-спонсоров неизвестно, но, по словам собеседника, близкого к Кремлю, их будет не больше 20. пишет издание. По закону предельный размер фонда — 400 млн рублей (поступившие сверх этого лимита средства кандидат обязан вернуть жертвователям). До 10% от его размера могут составлять собственные средства кандидата. Кроме того, средства может выделять выдвинувшая кандидата партия (до половины объёма), а также юридические лица (максимум 7% объёма фонда от каждого) и граждане (до 1,5% от каждого). Таким образом, каждый фонд-жертвователь может перечислить на избирательный счёт Путина не более 28 млн рублей.

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысяч в каждом регионе. Подписные листы, первый финансовый отчёт и ещё ряд документов сдаются в Центризбирком на проверку. В течение 10 дней комиссия проверяет пакет и либо регистрирует кандидата, либо даёт мотивированный отказ.

Туляки обнаружили сходство лозунга в поддержку Путина «Сильный президент — сильная Россия» с лозунгом «Сильный лидер — сильный регион», с которым на губернаторские выборы шёл ставленник Путина Алексей Дюмин.

Кстати, похожие лозунги использовались не только у нас, но и в соседней Украине.

Ранее сообщалось, что избирательную кампанию Дюмина вела фирма «ИМА-Консалтинг», которая уже шесть лет лидирует по числу государственных заказов. В СМИ информировали, что за визуальную подготовку к выборам-2018 «ИМА-Консалтинг» получит 37 млн рублей. Сделанный ими логотип возмутил россиян.