Всем сёстрам по серьгам. Власти раздали тульским СМИ новогодние контракты

Тульские власти под Новый год определились с поставщиками «услуг организации информирования населения о значимых событиях социальной политики, экономики, культуры, науки и спорта».



Контракты от Администрации Тулы получили АО «Телерадиокомпания РТР» — на 630 тыс. руб., Тульский издательский дом «Аргументы» — на 600 тыс. руб., ООО «МК» — на 600 тыс. руб., РА «МиКо» — на 594 тыс. руб. и руководитель «Тульской прессы» Илья Степанов — на 400 тыс. руб.

Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям заплатит ООО УК «Управа» — 2,4 млн руб. и 1,5 млн руб., ООО «Слобода» — 1 млн руб., «Тульским новостям» — около 600 тыс. руб. и Илье Степанову — 500 тыс. руб.

Ещё три договора на общую сумму более 3 млн рублей будут заключены в конце января.

В Новомосковске контракт на 6 млн рублей от городской администрации получила муниципальная «Телерадиокомпания Новомосковск».