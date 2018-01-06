Обстрел российской авиабазы Хмеймим выявил пробелы во «втором кольце» обороны.



Российские базы Тартус и Хмеймим в Сирии надёжно защищены от мощных ракетно-бомбовых ударов с моря и суши, однако они оказались уязвимы перед атаками диверсионных групп боевиков. Ещё в Афганистане для защиты советских авиабаз создавались три уровня защиты. Атака террористов на базу Хмеймим обнажила пробел на втором уровне, который необходимо срочно ликвидировать, отмечает деловая газета «Взгляд».

Напомним, 31 декабря группа террористов обстреляла военную базу Хмеймим из миномётов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении боевиками семи российских военных самолётов на авиабазе. Минобороны эту информацию опровергло. Однако военный корреспондент Роман Сапоньков в четверг опубликовал фотографии российских самолётов, повреждённых при миномётном обстреле.

«Всё же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в строй», – написал он на своей странице в соцсети.

Чтобы защитить наши базы с земли, территория на дальности выстрела миномёта должна быть перекрыта патрулями и прочими подразделениями, отметил в комментарии газете «Взгляд» экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Чтобы прикрыть базу на земле в радиусе 10 км или хотя бы 5 км от нее, нужна большая численность воинского контингента, добавил он.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков в беседе с газетой «Взгляд» пояснил, что существует три зоны прикрытия таких объектов, как военная база. Первая зона самообороны обеспечивает прикрытие от атак стрелковым оружием на расстоянии в пределах 1,5–2 км. Средняя зона – это зона защищённости от тяжелого вооружения, пехоты, миномётных обстрелов. Глубина её прикрытия обычно колеблется в пределах 8–10 км. Третья, дальняя, зона прикрывает от тяжёлого вооружения, артиллерийских систем большой дальности. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 30–40 км в зависимости от сил противника.

Исходя из событий в Хмеймиме, можно сказать, что третья зона самообороны, безусловно, прикрыта. А в средней зоне существуют серьёзные пробелы. Это и позволило противнику осуществить миномётный обстрел по нашей базе, отметил эксперт.

Есть данные, что в Хмеймим был направлен самолет – летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Но он не смог приземлиться. Это говорит о том, что стрельба велась не только миномётами, но и артиллерией, в результате чего, по всей видимости, была повреждена взлётно-посадочная полоса, которая не позволила приземлиться самолёту. Скорее всего, удар наносился по площадям не прицельно, и пострадали те, кто находился на постах охраны в районе расположения боевых самолётов, отметил Сивков. С базой в Тартусе такая же ситуация, как с Хмеймимом, добавил эксперт.

«Мы построили там систему обороны, ориентированную на защиту от регулярной армии, то есть мощных ударов ВВС с моря и суши», – указал Сивков.

Он напомнил, что там на страже стоят комплексы ПВО/ПРО С-300, С-400 и другие. Так, например, система «Панцирь» уничтожает даже такие цели, которые не под силу американскому комплексу Patriot. Так что «наша система ПВО там достаточно эффективная», указал он.

Однако если говорить о системе защиты от действий различных формирований боевиков, их диверсионно-разведывательных групп, ситуация показала, что она «недостаточно эффективна», подчеркнул эксперт.

Военный лётчик, полковник ВВС, Герой России Валентин Падалка в беседе с газетой «Взгляд» также напомнил о трёх уровнях защиты, которая применялась, к примеру, в Афганистане.

«Кабул и все наши авиационные подразделения, воинские части были организованы охраной вплоть до тройного кольца с разными удалениями от центра этого объекта», – указал эксперт.

Он также рассказал, что первое кольцо могло иметь радиус приблизительно 1 км, второе среднее – 5 км, третье – в районе 10 км в радиусе. Кроме того, должны быть мобильные группы, которые быстро реагируют на подобные провокации.

В Хмеймиме боевики, судя по всему, «достигли» территории, где уже находятся стоянки, служебные помещения и, возможно, взлётно-посадочная полоса, отметил собеседник. Радиус миномётного обстрела обычно составляет 3–4 км, максимум до 5 км. Получается, что охрана в кольце на удалении 3–5 км от центра базы «была организована ненадёжно», подчеркнул Падалка. А ведь здесь должна быть «абсолютно чистая зона. Потому что это досягаемость такого вооружения, как стрелковое, миномётное, которому противодействовать очень тяжело. Это не ракета, для поражения которой можно применять средства ПВО, указал эксперт.

В итоге база Хмеймим защищена с точки зрения ракетного обстрела, который может производиться с расстояния 5 км и более, однако короткая дистанция, менее 5 км, уязвима.

«Очень много видов вооружений могут нанести вот такой вред», – подчеркнул эксперт.

По мнению Сивкова, чтобы обеспечить надёжность базы, «нужно иметь систему обороны, которая имела бы глубину как минимум километров на 10 в радиусе от базы», отметил эксперт. Он также подчеркнул необходимость постоянно осуществлять там патрулирование боевыми вертолетами, иметь развитую систему разведки, что позволило бы своевременно выявлять приближение боевиков-террористов и наносить по ним упреждающий удар.

Сивков указал, что спустя несколько дней после обстрела повреждения самолётов не устранены, это означает, что они достаточно существенны. Однако он призвал не спешить с выводами по поводу якобы повреждённых семи единиц авиационной техники, а дождаться официальной информации.

Эксперты уверены, что после происшествия с авиабазой Хмеймим система защиты наших баз в Сирии будет усовершенствована. Так, Горбенко напомнил, что ранее, с тех пор как российские ВКС начали операцию в Сирии, подобных обстрелов базы не случалось. Теперь же в российском командовании «пересмотрят, чего не хватает в системе охраны, сделают выводы и усилят её», резюмировал Горбенко.