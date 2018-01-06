Вооружённый алексинец в маске при помощи подельника ограбил заправку в Заокском районе

Полицейские в Заокском районе установили подозреваемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию.



По предварительным данным, ночью в помещение АЗС вошёл злоумышленник в маске и стал угрожать персоналу предметом, похожим на пистолет. При этом мужчина потребовал передать ему имеющиеся денежные средства. Таким способом похититель завладел деньгами в размере 20 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские предположили, что злоумышленник оставил неподалёку от автозаправки машину, на которой и уехал после грабежа. В совершении противоправного деяния ему мог помогать сидевший в транспортном средстве подельник.

В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. 25-летний и 21-летний жители Алексина доставлены для разбирательства, сообщили в УМВД. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой).