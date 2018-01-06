Узловчанин побил двух полицейских

В Узловском районе возбуждено уголовное дело о применении насилия к двум сотрудникам полиции.



По версии следствия, ночью 6 января в кафе на улице Советская прибыли сотрудники полиции по сообщению об избиении девушки отдыхавшим в кафе молодым человеком.

Находившиеся в заведении приятели молодого человека попытались помешать полицейским доставить избившего девушку мужчину в отдел полиции, один из посетителей кафе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар кулаком в лицо сержанту полиции, а также ударил ногой в грудь старшего сержанта полиции – женщину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, проводятся следственные действия, сообщили в управлении СК.