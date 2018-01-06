В Кимовске мужчина до смерти забил сожительницу

В Кимовске 39-летний мужчина задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, повлекшем её смерть.



По версии следствия, 5-6 января в одной из квартир на улице Парковая находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время ссоры нанёс своей 42-летней сожительнице множество ударов руками и ногами по голове и различным частям тела.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте. После содеянного мужчина сам вызвал сотрудников скорой помощи.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении Следственного комитета.