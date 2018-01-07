В России хотят сформировать чёрные списки дебоширов

В России могут появиться чёрные списки дебоширов в поездах и автобусах.



Соответствующее предложение направило Общероссийское объединение пассажиров в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

По словам заместителя председателя организации Ильи Зотова, речь идёт о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для приобретения билета нужен паспорт.

«Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков», — отметил он.

Авторы инициативы считают, что принимать решение о создании черного списка должен перевозчик. Также предлагается вводить ограничительные нормы: например, если до пункта назначения можно доехать лишь одним видом транспорта, то перевозчик не сможет отказать попавшему ранее в чёрный список нарушителю.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, благодаря которым авиакомпании смогут составлять чёрные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.