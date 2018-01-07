Туляки в петиции требуют, чтобы Дюмин отменил «абсурдное решение» о запрете парковки по чётным и нечётным дням

Туляк Станислав Сахаров создал петицию к губернатору Алексею Дюмину, областному правительству и транспортным чиновникам Алексею Крыгину и Родиону Дуднику.



Он утверждает, что тульская администрация поставила под удар свободу передвижения и частной собственности и требует отменить запрет на парковку на улице Михеева по чётным и нечётным дням.

Под петицией подписались два десятка человек.

«В конце декабря 2017 г. на ул. Михеева установили знаки 3.29 „Стоянка запрещена по нечетным числам месяца“ и 3.30 „Стоянка запрещена по четным числам месяца“ совместно с табличками 8.24 „Работает эвакуатор“. Эти знаки и таблички пока закрыты черными пакетами. Но мы знаем, что это пока.

Мы тут же связались с отделом организации дорожного движения и транспортного обслуживания Тулы. Пояснили, что решение было предварительно принято Администрацией Тулы и после пресс-релиза в течение 20-ти дней они (знаки) будут открыты и заработают. Но на момент звонка в этом отделе не знали, когда это произойдет. Мы попытались выяснить, для чего это решение было принято. И нам пояснили, что это решение было принято в связи с тем, что трудно дорожникам осуществлять уборку нашей улицы в зимнее время от снега, т. к. автомобили постоянно стоят припаркованными на двух сторонах дороги улицы Михеева.

На вопрос: зачем же делать запрещение стоянки на круглый год (и зимой и летом и весной и осенью) и почему бы не ставить временные знаки на период реальной уборки снега, которого нет до сих пор во всем Центральном регионе нашей Родины и неизвестно будет ли вообще, нам ответили, что решение принимали не они (не отдел организации движения), они лишь исполняют решение Администрации Тулы.

Абсурд всей ситуации в том, что и так постоянно не хватает парковочных мест на этой улице Михеева в связи с расположенными на ней жилими (огромный комплекс „Оружейная Слобода“), коммерческими (магазины, павильоны, центры услуг, салоны красоты и т. д.), административными (Тульская промышленная палата), культурными (Рогожинский парк) и другими хозяйственными субъектами. Парковка на этой улице — это единственное подспорье автовладельцам, проживающим и работающим в близлежащих домах и зданиях. Запрещение парковки на этой улице ставит под удар свободу передвижения и свободу частной собственности. И как владелец автомобиля должен вести себя, если он не может даже на сутки поставить свой автомобиль? Ведь с 0.00 часов начинается уже другой день (четный или нечетный). Или если ему нужно уехать и оставить ТС на несколько дней? То есть даже на 2 дня никто не сможет оставить ТС на одной стороне улицы, т. к. это будет запрещено.

Мы требуем отменить это решение Администрации и министерства транспорта Тулы в связи с его абсурдностью и ущемлением прав и свобод человека. Во всём цивилизованном мире давно придуман способ установки временных знаков „Остановка запрещена“ вместе с дополнительными табличками. Как стало известно буквально сегодня — эти знаки должны заработать уже с 15 января 2018 г. Остановим это вместе», — говорится в обращении.