Тулякам станет проще усыновлять детей

В РФ упростили процедуру усыновления детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Сокращён перечень документов, которые необходимы для подачи в органы опеки.

Теперь не нужно предоставлять в соответствующие органы документ, который подтверждает право пользования, либо право собственности на жилое помещение.

Также в перечне числятся копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка органов внутренних дел, которая подтверждает отсутствие судимости, либо факта уголовного преследования, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда, либо другого органа.

Эти документы теперь будут запрашиваться органом опеки и попечительства непосредственно у соответствующих уполномоченных органов.