Дюмин поздравил туляков с Рождеством

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил православных жителей региона с Рождеством Христовым.



«Это один из самых любимых праздников для всех православных людей. Он дарит нам радость и умиротворение, вселяет в наши сердца любовь и доброту.

Сегодня мы бережно храним наши давние духовные и культурные традиции, которые помогают нам преодолевать трудности, укреплять в обществе гражданский мир и согласие.

Уверен, что христианские ценности милосердия, сострадания, любви к ближнему всегда будут оставаться нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений. От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и добра!» — говорится в поздравлении.

Напомним, в ночь на 7 января губернатор принял участие в рождественской службе в Успенском соборе Тулы.