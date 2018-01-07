Боевики атаковали российскую базу в Сирии дронами, их перехватывают «Панцири»

Сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил об атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.



По его словам, со стороны авиабазы раздавались звуки сработавшей сирены, стрельба и взрывы.

В своём микроблоге в твиттере он отметил, что на авиабазу было совершено нападение с использованием дронов.

Alarm siren, shooting and blasts heard from the Russian #Khmeimim Air Base in #Latakia.

No further details for now. — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) 6 января 2018 г.

Другой блогер Wael Al Hussaini сообщил, что снаряды перехватывают ракеты «Панциря».

Militias re-targeted #Khmemeim AB with rockets

Pantsir intercepting the incoming projectiles.

6 #RuAF Su-34s landed today in the AB — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 6 января 2018 г.

Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность террористов, также утверждает, что российские военные сбили несколько атаковавших авиабазу Хмеймим беспилотников кустарного производства.

«Просирийские активисты сообщают, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесён такой атакой, ничего не известно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счёт массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — сообщили авторы канала.

Также в сообщении Directorate 4 указывается, что на фоне обстрела базы была развернута информационная атака со стороны противостоящих правительству Сирии группировок.

«Информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд. Они сходу придумали некое „Движение свободных алавитов“ и принялись перечислять „уничтоженную“ технику. Среди прочего фигурирует „повреждённая или уничтоженная“ установка С-400», — отмечают авторы Directorate 4.

В конце прошлого года стало известно, что «Панцирь» сбил выпущенные по базе Хмеймим ракеты из «Града».

Позднее 31 декабря группа террористов обстреляла военную базу Хмеймим из миномётов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении боевиками семи российских военных самолётов на авиабазе. Минобороны эту информацию опровергло. Однако военный корреспондент Роман Сапоньков в четверг опубликовал фотографии российских самолётов, повреждённых при миномётном обстреле. После инцидента охрану авиабазы усилили.