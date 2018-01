Боевики атаковали российскую базу в Сирии дронами, их перехватывают «Панцири»

Сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил об атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.



По его словам, со стороны авиабазы раздавались звуки сработавшей сирены, стрельба и взрывы.

В своём микроблоге в твиттере он отметил, что на авиабазу было совершено нападение с использованием дронов.

Alarm siren, shooting and blasts heard from the Russian #Khmeimim Air Base in #Latakia.

No further details for now.

— Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) 6 января 2018 г.