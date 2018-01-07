Патриарх Кирилл опасается перехода от нала к безналу

Патриарх Кирилл отметил опасность отказа от наличных денег и перехода к оплате банковскими картами.



Это может ограничить свободу человека, считает он.

«У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И всё это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?», — сказал он.

Патриарх Кирилл привёл пример «одной из европейских стран», где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, о её обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика задаётся вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня всё нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — подчеркнул он.

Вместе с тем, патриарх не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений», что, по его словам, хорошо.