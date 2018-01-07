BBC: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим

Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.

Ранее появилась информация о сработавшей на авиабазе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Сообщалось, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты. Также сообщалось, что с помощью ЗРПК «Панцирь» удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.

Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.