Тула стала «Новогодней столицей России»

Власти Ханты-Мансийска в рамках проекта «Новогодняя столица России» передали эстафету новому обладателю этого титула — Туле.



Эстафету передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, вручив символ проекта — хрустальную снежинку — заместителю главы администрации Тулы Надежде Токовой.

В мероприятии также участвовали замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и министр культуры Татьяна Рыбкина.

«Сегодня мы не только принимаем Новогоднюю эстафету, но и изучаем ваш опыт. Мы сегодня посмотрели специфические площадки. Были в „Резиденции Ёлки“. Это уникальный проект, мир детства, окрашенный с ароматом Севера. Мы были на «Чумовой улице». Это просто удивительный колорит. Уверена, что Югра передаст не только тёплый дух и отношения, но и здоровый зимний холод, который сопровождает Новый год в Югре», — отметила Рыбкина.

Эстафету федерального проекта «Новогодняя столица России» Ханты-Мансийск получил в 2017 году от Тамбова. Ранее Новогодней столицей России побывали Казань, Владимир, Вологда и карельский город Сортавала.



Фото — администрация Ханты-Мансийска