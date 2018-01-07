Хмеймим обстреливают «Градами» и «Слонами»

Eadaily пытается разобраться, кто обстреливает российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.



Напомним, под Новый год авиабаза подверглась серии ракетных и миномётных атак. 27 декабря, по авиабазе ударили двумя ракетами «Град» из села Бдама у границы с Турцией. Тогда размещённая на авиабазе система ПВО «Панцирь-С1» перехватила ракеты и уничтожила их.

За неделю до этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «Панцири» перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня.

Впоследствии «Коммерсантъ» сообщил, что ночная атака привела к тому, что фактически уничтожили 7 боевых самолётов и взорвали склад боеприпасов. В Минобороны опровергли информацию, при этом подтвердив сам факт обстрела и сообщив о гибели двух военнослужащих.

Затем военный корреспондент Роман Сапоньков разместил в соцсети фотографии пострадавших от обстрела самолётов. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что «Панцири» в Сирии достаточно эффективны, но в системе обороны в целом есть пробелы.

Как сообщил военный эксперт Юрий Лямин, ранее при обстреле авиабазы в Хмеймиме боевики использовали 122-мм реактивные снаряды с увеличенной дальностью. Однако обеспечить массированный точный обстрел у боевиков не получалось, а долетавшие реактивные снаряды перехватывались ЗРПК «Панцирь-С1». Но в этот раз к авиабазе смогла подобраться диверсионная группа боевиков с миномётами, а выпущенные из них мины «Панцири» перехватить не могут.

Ни одна из группировок боевиков не взяла на себя ответственность ни за один из обстрелов. Издание «Вестник Мордовии» со ссылкой на военных экспертов сообщило, что авиабазу в Хмеймиме обстреляли 82-мм автоматическим миномётом «Василёк», который, судя по блогам в соцсетях, был у группировки «Ансар аль-Шам».

Большинство блогеров и западных экспертов считают, что обстрелы могли вести джихадисты «умеренной оппозиции», которых поддерживает Турция и вооружают США. Ведущий аналитик Института Ближнего Востока в Вашингтоне Чарльз Листер отмечал, что «Грады» с дальностью стрельбы в 30−40 километров есть именно у «Ахрар аль-Шам».

Обстрел могла вести и группировка «Легион Шам», в которую входят восемь формирований боевиков. Это объединение входит в «Свободную сирийскую армию» и располагается в провинции Идлиб, которая примыкает к Латакии и является главным центром сосредоточения джихадистов «умеренной оппозиции» в Сирии, отмечает Eadaily.

На видеороликах и фотографиях предновогоднего обстрела авиабазы Хмеймим видно, что обстрелы ведутся из миномётов, систем «Град» и самодельными ракетами «Слон». Мины, ракеты «Град» и противотанковые управляемые реактивные снаряды «Малютка» у «Легиона Шама» — из Восточной Европы.