В России создали штаб для развития оборонных предприятий в условиях санкций

В российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса и исполнения государственного оборонного заказа в условиях возможного усиления санкций США против оборонных предприятий страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.



Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарёв.

В декабре Министерство торговли США внесло в чёрный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Туда попали Опытное конструкторское бюро «Новатор» и Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». По заявлению Вашингтона, эти компании производят для российского Министерства обороны комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В Москве, в свою очередь, заявили, что США безосновательно обвиняют Россию в нарушении договора, чтобы выйти из ДРСМД и снять с себя за это ответственность. Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении пунктов документа.

Ранее под американские санкции попали тульские оборонные предприятия.